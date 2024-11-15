На фоне победы Трампа, ЕС хочет 19 декабря обсудить будущее отношений с США - Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза намерены обсудить отношения с США на саммите сообщества в Брюсселе 19 декабря с учетом победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на американских президентских выборах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По их информации, обсуждения в ходе саммита также «коснутся того, как оживить отношения с Британией». Лидеры ЕС намерены обсудить место Европы в мире, что означает «переоценку отношений» объединения с США, отмечает агентство. По его оценкам, после победы Трампа Евросоюз понимает, что останется без поддержки Вашингтона в вопросах своей обороны, поддержки Украины и торговли.





