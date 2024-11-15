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Орбан заявил, что ЕС необходимо пересмотреть санкции против РФ

13:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз должен пересмотреть санкции против России, потому что они вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что лидеры Евросоюза приняли на своем неформальном саммите в Будапеште 8 ноября Декларацию о конкурентоспособности Европы. Документ нацелен, в частности, на снижение цен на нефть, газ, электроэнергию. «Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции [против России] должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — сказал глава правительства.

Орбан отметил, что промышленные компании в странах ЕС платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их основные конкуренты в США и Китае. Это подрывает конкурентоспособность Евросоюза, считает премьер.


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