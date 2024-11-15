Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья отправится на СВО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, осужденного по делу о мошенничестве на 18 лет колонии строгого режима, приостановлено. Он заключил контракт на прохождение военной службы в ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.



«В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции поступило ходатайство врио военного комиссара Иркутской области о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения в отношении Сандакова Я. П. в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда ходатайство врио комиссара Иркутской области удовлетворено, производство по уголовному делу в отношении Сандакова Я. П. приостановлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена», — говорится в сообщении.





