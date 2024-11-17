0
0
174
НОВОСТИ

На двух пограничных КПП между Литвой и Белоруссией водители фур ждут проезда до двух суток

20:45 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост очередей грузовых автомобилей до двух суток отмечается на двух работающих контрольно-пропускных пунктах (КПП) Литвы на границе с Белоруссией. Об этом свидетельствует обновляемая в режиме онлайн информация на сайте дирекции литовских КПП.

По состоянию на 19:00 по местному времени (20:00 мск) на КПП в населенном пункте Медининкай (направление на Минск) водителям фур предстоит 28-часовое ожидание. На переходе стояло 222 грузовика.

На КПП в районном центре Шальчининкай (направление на Лиду) пропуска ожидали 257 грузовых автомобилей. Однако с учетом меньшей пропускной способности их ожидание составит 58 часов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 17.11.2024
Reuters, ссылаясь на источники, пишет, когда могут быть нанесены удары по территории РФ американским оружием
0
44
21:35 17.11.2024
NYT: Байден разрешил наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS
0
146
19:30 17.11.2024
Рамасвами и Маск планируют быстро разобраться с неэффективными государственными ведомствами
0
286
18:41 17.11.2024
Военные ВСУ пытались прорваться «котла» в Курской области – МО РФ
0
398
16:07 17.11.2024
Шольц коротко прокомментировал свой телефонный разговор с Путиным
0
587
13:15 17.11.2024
Президент Абхазии: Ни по каким вопросам на сегодня найти компромисс с оппозицией не удалось
0
578
12:20 17.11.2024
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на территории Украины - МО
0
766
11:45 17.11.2024
Песков рассказал о тональности беседы Путина и Шольца
0
928
10:35 17.11.2024
На восстановление электросетей в Запорожской области правительство РФ выделило около 70 млн руб
0
740
09:40 17.11.2024
CNN: Куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва
0
1039

Возврат к списку