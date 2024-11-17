На двух пограничных КПП между Литвой и Белоруссией водители фур ждут проезда до двух суток
20:45 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост очередей грузовых автомобилей до двух суток отмечается на двух работающих контрольно-пропускных пунктах (КПП) Литвы на границе с Белоруссией. Об этом свидетельствует обновляемая в режиме онлайн информация на сайте дирекции литовских КПП.
По состоянию на 19:00 по местному времени (20:00 мск) на КПП в населенном пункте Медининкай (направление на Минск) водителям фур предстоит 28-часовое ожидание. На переходе стояло 222 грузовика.
На КПП в районном центре Шальчининкай (направление на Лиду) пропуска ожидали 257 грузовых автомобилей. Однако с учетом меньшей пропускной способности их ожидание составит 58 часов.
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