0
0
145
НОВОСТИ

Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину

15:12 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка каких-либо иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями, но не все страны Запада это понимают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал представитель Кремля, комментируя планы «коалиции желающих» разместить воинские контингенты на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
0
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
32
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
0
27
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
52
15:36 10.09.2025
Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
0
80
15:32 10.09.2025
Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
0
95
15:09 10.09.2025
Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
0
130
14:47 10.09.2025
НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
0
216
14:41 10.09.2025
На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
0
155
14:32 10.09.2025
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
0
200

Возврат к списку