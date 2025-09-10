Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка каких-либо иностранных войск на Украину чревата страшными последствиями, но не все страны Запада это понимают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал представитель Кремля, комментируя планы «коалиции желающих» разместить воинские контингенты на Украине.