0
0
130
НОВОСТИ

Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы

15:09 10.09.2025

Фестиваль «Лето в Москве» стал возможностью для продвижения столичного малого и среднего бизнеса. В июне-июле обороты кафе и ресторанов выросли на 24,1% (до 159 млрд руб.) в сопоставимых ценах по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года. Также в первом полугодии 2025 года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось на 655, а число летних веранд впервые превысило 5000.

В ходе проекта «Лето в Москве» бизнес присоединился к проведению городских событий более 450 раз, при этом предприниматели устраивали собственные события и открывали тематические площадки.

Площадки «Лета в Москве» стали витринами, на которых предприниматели в центре города могли предложить свою продукцию жителям столицы и туристам. Это позволяет найти новых покупателей, представить свой бренд и отыскать партнеров. При этом торговые места бизнесменам предоставляются бесплатно. В нынешнем сезоне к проекту, кроме других предпринимателей, только на площадках «Московских сезонов» присоединились 250 владельцев бизнеса из сферы общественного питания и торговли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
0
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
32
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
0
27
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
52
15:36 10.09.2025
Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
0
80
15:32 10.09.2025
Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
0
95
15:12 10.09.2025
Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
0
145
14:47 10.09.2025
НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
0
216
14:41 10.09.2025
На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
0
155
14:32 10.09.2025
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
0
200

Возврат к списку