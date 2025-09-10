Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы

15:09

Фестиваль «Лето в Москве» стал возможностью для продвижения столичного малого и среднего бизнеса. В июне-июле обороты кафе и ресторанов выросли на 24,1% (до 159 млрд руб.) в сопоставимых ценах по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года. Также в первом полугодии 2025 года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось на 655, а число летних веранд впервые превысило 5000.

В ходе проекта «Лето в Москве» бизнес присоединился к проведению городских событий более 450 раз, при этом предприниматели устраивали собственные события и открывали тематические площадки.

Площадки «Лета в Москве» стали витринами, на которых предприниматели в центре города могли предложить свою продукцию жителям столицы и туристам. Это позволяет найти новых покупателей, представить свой бренд и отыскать партнеров. При этом торговые места бизнесменам предоставляются бесплатно. В нынешнем сезоне к проекту, кроме других предпринимателей, только на площадках «Московских сезонов» присоединились 250 владельцев бизнеса из сферы общественного питания и торговли.