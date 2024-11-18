За ночь уничтожены 59 БПЛА над пятью регионами РФ, включая Подмосковье
09:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА. 2 БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, 6 — над территорией Курской области, 3 — над территорией Белгородской области и 3 — над территорией Тульской области», — сказали там.
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