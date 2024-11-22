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НОВОСТИ

В городе Днепре прогремели взрывы

14:12 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. Воздушная тревога объявлена в данный момент в Днепропетровской, а также Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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