0
0
188
НОВОСТИ

В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde

11:05 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, в последние недели в Европе возобновились дискуссии об отправке на Украину западных войск и частных оборонных компаний. Отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 25.11.2024
В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
0
12
12:00 25.11.2024
Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»
0
17
11:32 25.11.2024
У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater
0
126
11:20 25.11.2024
Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times
0
125
11:00 25.11.2024
Путин не позволяет США комфортно действовать на мировой арене — СМИ
0
187
10:32 25.11.2024
Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты — ОАК
0
243
10:20 25.11.2024
Не менее 4 человек погибли в Индии, протестуя против проведения осмотра мечети
0
252
10:05 25.11.2024
В Германии разрабатывают план расширения сети бомбоубежищ для населения — Bild
0
254
10:00 25.11.2024
Британский наемник заявил, что был направлен в Курскую область против своей воли
0
317
09:32 25.11.2024
Спрос на сотрудников в IT-сфере в России вырос на 20% за два года
0
327

Возврат к списку