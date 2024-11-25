В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde
11:05 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники.
По их информации, в последние недели в Европе возобновились дискуссии об отправке на Украину западных войск и частных оборонных компаний. Отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года.
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