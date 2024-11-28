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Поток мигрантов в РФ может привести к критическому культурному дисбалансу — патриарх

12:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами может привести к критическому культурному дисбалансу в России, что в свою очередь несет «несомненную угрозу Русскому миру». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта, может привести к критическому культурному дисбалансу в стране, а это в свою очередь несет несомненную угрозу Русскому миру, ценностным ядром которого является православие», — сказал патриарх.

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