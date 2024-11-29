"Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны

19:21

"Самотлорнефтегаз" (входит в нефтедобывающий комплекс "Роснефти") высадил в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре более 390 тыс. сеянцев сосны. Общая площадь посадки за вегетативный сезон 2024 года составила более 107 га.

Сеянцы были выращены в специализированном питомнике и потому полностью адаптированы к природным и климатическим особенностям северных широт. Сосна - дерево, которое активно используется в разных регионах страны для лесовосстановления. Она быстро растет, а мощная корневая система позволяет растению хорошо закрепляться в песчаном и супесчаном грунте.



Экологи заранее провели на отведенном участке анализ почвы, организовали механизированную обработку грунта, создали специальные борозды для высадки сеянцев. По периметру участка были созданы минерализованные полосы, которые помогут защитить будущий лес от возможных природных пожаров.



Три года за молодыми деревьями будет осуществляться агротехнический уход, посадки станут очищать от зарастания травой или нежелательными кустарниками. Экологи предприятия также планируют контролировать приживаемость растений, и, при необходимости, высаживать сеянцы дополнительно.



Планируется, что через восемь лет деревья будут уже высотой в метр и на участке появится устойчивый лесной фонд. В перспективе подобный сосновый бор может вырабатывать в год примерно 80 тыс. л кислорода.