0
0
0
НОВОСТИ

"Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны

19:21 29.11.2024

"Самотлорнефтегаз" (входит в нефтедобывающий комплекс "Роснефти") высадил в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре более 390 тыс. сеянцев сосны. Общая площадь посадки за вегетативный сезон 2024 года составила более 107 га.
Сеянцы были выращены в специализированном питомнике и потому полностью адаптированы к природным и климатическим особенностям северных широт. Сосна - дерево, которое активно используется в разных регионах страны для лесовосстановления. Она быстро растет, а мощная корневая система позволяет растению хорошо закрепляться в песчаном и супесчаном грунте.

Экологи заранее провели на отведенном участке анализ почвы, организовали механизированную обработку грунта, создали специальные борозды для высадки сеянцев. По периметру участка были созданы минерализованные полосы, которые помогут защитить будущий лес от возможных природных пожаров.

Три года за молодыми деревьями будет осуществляться агротехнический уход, посадки станут очищать от зарастания травой или нежелательными кустарниками. Экологи предприятия также планируют контролировать приживаемость растений, и, при необходимости, высаживать сеянцы дополнительно.

Планируется, что через восемь лет деревья будут уже высотой в метр и на участке появится устойчивый лесной фонд. В перспективе подобный сосновый бор может вырабатывать в год примерно 80 тыс. л кислорода.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 29.11.2024
В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
0
155
18:25 29.11.2024
В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
0
218
17:40 29.11.2024
Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
0
328
17:12 29.11.2024
Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос
0
310
17:00 29.11.2024
Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште
0
326
16:32 29.11.2024
Нигер получил от РФ поставку военной техники — ТВ
0
399
16:12 29.11.2024
Миллионер из Китая заявил, что купленный им за $6,2 млн банан на скотче был вкуснее других
0
384
16:00 29.11.2024
Соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за время перемирия — СМИ
0
378
15:32 29.11.2024
Зеленский сообщил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным
0
424
15:18 29.11.2024
Нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала еще один экзамен на врача
0
382

Возврат к списку