"Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
19:21 29.11.2024
Сеянцы были выращены в специализированном питомнике и потому полностью адаптированы к природным и климатическим особенностям северных широт. Сосна - дерево, которое активно используется в разных регионах страны для лесовосстановления. Она быстро растет, а мощная корневая система позволяет растению хорошо закрепляться в песчаном и супесчаном грунте.
Экологи заранее провели на отведенном участке анализ почвы, организовали механизированную обработку грунта, создали специальные борозды для высадки сеянцев. По периметру участка были созданы минерализованные полосы, которые помогут защитить будущий лес от возможных природных пожаров.
Три года за молодыми деревьями будет осуществляться агротехнический уход, посадки станут очищать от зарастания травой или нежелательными кустарниками. Экологи предприятия также планируют контролировать приживаемость растений, и, при необходимости, высаживать сеянцы дополнительно.
Планируется, что через восемь лет деревья будут уже высотой в метр и на участке появится устойчивый лесной фонд. В перспективе подобный сосновый бор может вырабатывать в год примерно 80 тыс. л кислорода.
НОВОСТИ
- 19:25 29.11.2024
- В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
- 18:25 29.11.2024
- В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
- 17:40 29.11.2024
- Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
- 17:12 29.11.2024
- Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос
- 17:00 29.11.2024
- Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште
- 16:32 29.11.2024
- Нигер получил от РФ поставку военной техники — ТВ
- 16:12 29.11.2024
- Миллионер из Китая заявил, что купленный им за $6,2 млн банан на скотче был вкуснее других
- 16:00 29.11.2024
- Соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за время перемирия — СМИ
- 15:32 29.11.2024
- Зеленский сообщил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным
- 15:18 29.11.2024
- Нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала еще один экзамен на врача
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать