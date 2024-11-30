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НОВОСТИ

По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%

09:40 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе по итогам ноября выросла на 21%, до около $521 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого повышения стали рекордный отбор из европейских хранилищ на фоне похолодания, заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV и риски для оплаты за поставки из РФ из-за санкций США в отношении Газпромбанка.

Если 31 октября фьючерсы на газ торговались около $432 за 1 тыс. куб. м, то 29 ноября торги закрылись на уровне $521 — на 21% выше по сравнению с концом прошлого месяца.

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