Цена на природный газ в Болгарии выросла более чем на 10%

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Природный газ подорожал с 1 декабря в Болгарии, Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) утвердила цену в декабре в размере 75,89 левов (около 37,95 евро) за мегаватт-час без дополнительных платежей.

«Независимо от того, что утвержденная цена существенно выше, чем в ноябре, она является конкурентной для болгарских потребителей. Стоимость газа выросла в связи с низкими температурами воздуха, прекращением поставок газа для австрийской компании OMV и введением санкций США в отношении „Газпромбанка“, — отмечено в сообщении КЭВР.