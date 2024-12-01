Салливан: Что касается территории, говорить об этом должен Зеленский

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна самостоятельно принимать решение об отказе от территорий для урегулирования конфликта. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

«Я считаю, что Украина определяет свою судьбу, и ее судьба не может быть навязана извне, в том числе Соединенными Штатами, — сказал он. — Что касается территории, безопасности и других вопросов, я не буду говорить об этом. Думаю, говорить об этом должен Зеленский, потому что речь идет о его стране».

По мнению Салливана, Киев понимает, что в конечном счете конфликт будет урегулирован в ходе переговоров. «На протяжении 2024 года мы активно взаимодействовали с Зеленским и его командой, обсуждали, какими именно могут быть эти переговоры», — добавил помощник американского лидера.