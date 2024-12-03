Глава Верховного суда РФ предложила взыскивать небольшие долги по кредитам без суда
12:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова предложила ввести механизм взыскания небольших долгов по кредитам во внесудебном порядке. Такое предложение в рамках мер по снижению нагрузки на суды и исключению избыточных судебных процедур она озвучила, выступая на заседании Совета судей РФ.
Она напомнила, что правительством РФ подготовлена законодательная инициатива о внесудебном взыскании с физических лиц задолженностей по налогам и сборам, в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о внесудебном взыскании задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (посредством исполнительной надписи нотариуса).
«В рамках дальнейшей работы по развитию внесудебных процедур предлагаю обсудить возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке», — сказала Подносова. По ее словам, обсуждаются различные механизмы реализации этой идеи. «Представляется, что соответствующие функции могли бы быть переданы, например, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, удостоверения которого на основании действующего законодательства имеют силу исполнительного документа», — отметила глава Верховного суда РФ.
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