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НОВОСТИ

Мэр Сеула: Военное положение должно быть отменено

19:15 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр южнокорейской столицы О Се Хун призвал отменить указ о введении военного положения в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Я выступаю против военного положения. Военное положение должно быть отменено», — приводит его слова агентство.

Градоначальник также указал, что муниципальные власти сделают все возможное для защиты жителей Сеула.

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