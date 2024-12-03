Мэр Сеула: Военное положение должно быть отменено

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр южнокорейской столицы О Се Хун призвал отменить указ о введении военного положения в Республике Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Я выступаю против военного положения. Военное положение должно быть отменено», — приводит его слова агентство.

Градоначальник также указал, что муниципальные власти сделают все возможное для защиты жителей Сеула.