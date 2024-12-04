Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации — Блинкен
16:32 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим, Киев должен принять это сложное решение.
«Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием должны быть люди на фронте <…>. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал госсекретарь на пресс-конференции в бельгийской столице.
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