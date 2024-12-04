Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации — Блинкен

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим, Киев должен принять это сложное решение.

«Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием должны быть люди на фронте <…>. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал госсекретарь на пресс-конференции в бельгийской столице.