0
0
199
НОВОСТИ

Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации — Блинкен

16:32 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вопрос о дальнейшей мобилизации на Украине критическим, Киев должен принять это сложное решение.

«Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием должны быть люди на фронте <…>. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал госсекретарь на пресс-конференции в бельгийской столице.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 04.12.2024
Путин считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются
0
56
17:12 04.12.2024
В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия
0
129
17:00 04.12.2024
Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата — Пашинян
0
147
16:36 04.12.2024
Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
173
16:12 04.12.2024
Шольц заявил, что не разрешит наносить удары вглубь территории РФ и не поставит Taurus
0
241
16:00 04.12.2024
Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры, указал Путин
0
255
15:32 04.12.2024
ВС РФ занимают многоэтажки в центре Курахова ДНР — Рогов
0
293
15:14 04.12.2024
Сергунина: Делегации более 10 стран примут участие в неделе креативных индустрий в Москве
0
271
15:12 04.12.2024
ВСУ потеряли более 280 военных и танк за сутки на курском направлении
0
279
15:00 04.12.2024
Бизнесу РФ запретят навязывать покупателям автоматическое приобретение допуслуг
0
326

Возврат к списку