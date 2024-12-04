0
0
121
НОВОСТИ

Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата — Пашинян

17:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата. Об этом в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 04.12.2024
Путин считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются
0
85
17:12 04.12.2024
В Грузии после обысков задержан лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия
0
148
16:36 04.12.2024
Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
186
16:32 04.12.2024
Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации — Блинкен
0
242
16:12 04.12.2024
Шольц заявил, что не разрешит наносить удары вглубь территории РФ и не поставит Taurus
0
252
16:00 04.12.2024
Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры, указал Путин
0
269
15:32 04.12.2024
ВС РФ занимают многоэтажки в центре Курахова ДНР — Рогов
0
303
15:14 04.12.2024
Сергунина: Делегации более 10 стран примут участие в неделе креативных индустрий в Москве
0
280
15:12 04.12.2024
ВСУ потеряли более 280 военных и танк за сутки на курском направлении
0
286
15:00 04.12.2024
Бизнесу РФ запретят навязывать покупателям автоматическое приобретение допуслуг
0
335

Возврат к списку