Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата — Пашинян
17:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата. Об этом в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — отметил он.
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