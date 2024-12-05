Товарооборот Белоруссии и РФ в 2024 году обновит исторический максимум — Лукашенко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Белоруссии и России по итогам текущего года обновит исторический максимум, он прогнозируется на уровне $59-60 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает агентство БелТА.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, «несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, в этом году торговый оборот между странами достигнет $59-60 млрд, включая товары и услуги». Лукашенко отметил, что это является «исторически высоким показателем между двумя государствами».