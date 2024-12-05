Нидерланды попросят ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией
15:12 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды обратятся к Европейскому союзу с просьбой приостановить действие безвизового режима с Грузией из-за массовых задержаний в ходе антиправительственных демонстраций. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп на полях 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
По данным агентства Reuters, глава МИД Нидерландов планирует обратиться к ЕС с официальным запросом, чтобы «дать грузинскому правительству понять, что выбранный им путь имеет свою цену».
Помимо этого, Вельдкамп выступит на заседании СМИД ОБСЕ с просьбой провести расследование в отношении грузинского правительства и его действий.
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