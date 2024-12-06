Инвесторы вложили $140 млрд в фонды акций США после победы Трампа на выборах — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансисты вложили около $140 млрд в фонды акций США после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября в надежде на принятие новой администрацией «программы роста», что подстегнет приток инвестиций в ценные бумаги Уолл-стрит. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на поставщика финансовых данных EPFR.

Такого ажиотажа приобретений в ноябре не отмечалось, по свидетельству провайдера, с 2000 года. Инвесторы делают ставку на то, что администрация во главе с Трампом «проведет масштабное сокращение налогов и осуществит реформы, что станет благом для корпоративной Америки», говорится в публикации.