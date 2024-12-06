Цели для «Орешника» из Белоруссии будет определять Минск — Путин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что после размещения новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии цели для него будут определяться Минском, но входить он будет в РВСН ВС РФ.

«Несмотря на то, что они (комплексы „Орешник“ — прим. ТАСС) будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет находиться, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — сказал глава российского государства по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.