Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску, у города начались позиционные бои

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области, на купянском направлении начались позиционные бои. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо купянского направления, сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев, поскольку противник сюда перебросил очень серьезные резервы, наши войска сейчас занимаются тем, что уничтожают и перемалывают все то, что сюда бросает украинское командование», — сказал он.