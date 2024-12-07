Армия Сирии передислоцировалась на новую линию обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейда
11:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийская армия провела передислокацию и создала «прочный кордон обороны» в провинциях Дераа и Эс-Сувейда, где активизировались боевики, противостоящие президенту Башару Асаду. Об этом говорится в заявлении высшего командования Вооруженных сил Сирии.
«Наши силы, действующие в Дераа и Эс-Сувейде, провели передислокацию и создали прочный кордон обороны и безопасности на этом направлении после того, как террористические элементы атаковали армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты, чтобы отвлечь подразделения, которые начали восстанавливать контроль в провинциях Хомс и Хама», — указывается в тексте.
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