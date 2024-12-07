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НОВОСТИ

Около 1 300 человек восстановили семейные связи, утраченные после атаки на Курскую область

12:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 300 человек восстановили семейные связи, утраченные в связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области, благодаря Российскому Красному Кресту (РКК). Об этом сообщили в официальном телеграм-канале организации.

По данным РКК на 6 декабря, было обработано 6 466 заявок, поступило 10 303 звонков для оказания психологической поддержки, а также были восстановлены семейные связи 1 025 гражданских лиц и 303 военнослужащих.

Также в службе отметили, что 3 821 заявок поступили через сайт РКК и 2 645 — через горячую линию и в ходе личного приема обращений.

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