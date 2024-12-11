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НОВОСТИ

В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey

09:00 11.12.2024

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey  («Путешествие в мир искусственного интеллекта») стартует в Москве. В течение 3 дней, с 11 по 13 декабря, в мероприятии выступят AI-исследователи и эксперты из России, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Бахрейна, Ирана и других стран.

Откроет первый день подкаст на тему ESG: эксперты обсудят, как AI помогает в устойчивом развитии и как он изменит ландшафт профессий будущего. Далее авторитетные мировые AI-эксперты из стран БРИКС+, представители бизнеса и государства примут участие в пленарной дискуссии о роли AI для благополучия человека и общества, которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. В масштабном диалоге будет отмечена значимость международного сотрудничества в сфере технологий, результаты внедрения AI-инициатив на сегодняшний день и прогнозы по перспективным разработкам как на уровне конкретных государств, так и для мирового сообщества.

Фокусом программы второго дня станет применение искусственного интеллекта в различных индустриях и бизнесе. День откроют заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Далее выступит старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, который расскажет, как искусственный интеллект становится незаменимым помощником человека, а также анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых. Также выступят мировой эксперт в области искусственного интеллекта Джасприт Биндра (Tech Whisperer Limited) на тему «Искусственный интеллект – будущее за пределами ChatGPT», Айша Бин Бишр (Smart Dubai Office) – про «Умные города, AI в городском развитии, цифровая трансформация» и другие спикеры.

Третий день, посвященный AI в науке, откроют Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, и Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. Внимание аудитории в этот день будет прежде всего приковано к выступлениям ученых, в том числе докладу Свагатама Даса из Индийского статистического института «Научный подход: построение понятного, справедливого и прозрачного AI для будущего». Также в этот день пройдет специальный трек AIJ Junior, в котором для самых юных исследователей тему искусственного интеллекта раскроют с самых разных сторон. Спикеры из Сбера, МФТИ, ЭКСМО, НИУ ВШЭ расскажут о применении AI для учебы, развития, чтения, творчества и коснутся других прикладных тематик, актуальных для аудитории трека.

Конференция AI Journey в Москве завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года. На сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнований AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Дополнительно в ходе AI Journey будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. Самые значимые работы войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, а лучшая статья получит денежное вознаграждение.

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