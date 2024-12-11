Киев ударил американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев нанес удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог в Ростовской области. Удар был нанесен шестью американскими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — сообщили в ведомстве.

Ракетный удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа, заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что киевский режим нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому в среду утром, две из них сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.



«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке», — сообщили в Минобороны РФ.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в военном ведомстве.