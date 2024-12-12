Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон — CBS News
10:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в американской столице. Об этом сообщил в среду телеканал CBS News со ссылкой на источники.
По их данным, Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, вскоре после выборов, но пока неясно, принял ли тот приглашение.
Посольство КНР в Вашингтоне пока не ответило на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию.
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