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НОВОСТИ

Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании в отношении первой леди

11:05 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Республики Корея поддержал законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи по подозрению в махинациях с ценными бумагами. Об этом сообщило агентство News1.

Инициативу поддержали 195 из 282 присутствовавших депутатов, против высказались 85 человек, 2 воздержались. Всего в Национальном собрании заседают 300 народных представителей.

7 декабря законопроект о расследовании в отношении первой леди не прошел. За него тогда проголосовали 198 депутатов, против — 102. Для принятия нужны были две трети присутствовавших парламентариев.

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