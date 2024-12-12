Из военного бюджета США на 2025 год вычеркнут пункт о ленд-лизе Украине
12:20 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу вычеркнут из военного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2025 год. Проект бюджета ранее был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
«Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). <…> Следует обратить внимание, что в этом году (в 2024 г. — прим. ТАСС) законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии на Украине. <…> Посольство Украины в США активно поддерживало его, однако законопроект (на 2025 год — прим. ТАСС), утвержденный Палатой представителей, не содержит такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — написала она на своей странице в соцсети. Она добавила, что посольство Украины продолжит вести работу по сохранению данного механизма для Киева.
НОВОСТИ
- 13:32 12.12.2024
- Пашинян пожаловался, что его правительственная резиденция зимой нормально не отапливается
- 13:20 12.12.2024
- 44 мигранта погибли в Средиземном море, спаслась одна 11-летняя девочка
- 13:10 12.12.2024
- Альянс в сфере искусственного интеллекта и Ассоциация ФинТех создали отраслевой клуб
- 13:05 12.12.2024
- МИД КНР выразил удивление заявлением президента Южной Кореи о шпионаже Китая
- 13:02 12.12.2024
- Сбер и Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта стали партнерами
- 13:00 12.12.2024
- Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина
- 12:32 12.12.2024
- Вооруженный мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске и похитил 9 млн рублей
- 12:30 12.12.2024
- На AI Journey представили сборник кейсов применения искусственного интеллекта для устойчивого будущего
- 12:05 12.12.2024
- Шольц заявил о готовности к новому телефонному разговору с Путиным
- 12:00 12.12.2024
- Вирус гриппа птиц представляет высокий риск в случае межвидового перехода — Попова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать