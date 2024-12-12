Из военного бюджета США на 2025 год вычеркнут пункт о ленд-лизе Украине

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу вычеркнут из военного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2025 год. Проект бюджета ранее был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). <…> Следует обратить внимание, что в этом году (в 2024 г. — прим. ТАСС) законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии на Украине. <…> Посольство Украины в США активно поддерживало его, однако законопроект (на 2025 год — прим. ТАСС), утвержденный Палатой представителей, не содержит такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — написала она на своей странице в соцсети. Она добавила, что посольство Украины продолжит вести работу по сохранению данного механизма для Киева.