44 мигранта погибли в Средиземном море, спаслась одна 11-летняя девочка

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники неправительственной организации на судне Trotamar III спасли у итальянского острова Лампедуза 11-летнюю девочку из Сьерра-Леоне. Как сообщила радиостанция Radio-1, она оказалась единственной выжившей из 45 мигрантов, отплывших 8 декабря от берегов Туниса.

Вскоре судно потерпело крушение. Девочка провела в открытом море без питья и еды три дня. Экипаж НПО обнаружил ее случайно, услышав крики. На ней был спасательный жилет, она держалась за импровизированный спасательный круг из шин. На море сохранялись штормовые условия,

Спасенная была доставлена на Лампедузу, ее состояние удовлетворительное.