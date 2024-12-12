Альянс в сфере искусственного интеллекта и Ассоциация ФинТех создали отраслевой клуб

13:10

Альянс в сфере искусственного интеллекта и Ассоциация ФинТех подписали соглашение о создании отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли». В церемонии подписания приняли участие cтарший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

Клуб учрежден для совместной работы над методикой оценки эффектов от внедрения искусственного интеллекта в компаниях финансовой отрасли, выявления трендов и перспективных сценариев применения искусственного интеллекта и генеративного ИИ, а также для повышения ИИ-грамотности работников сферы. Стороны займутся формированием предложений и рекомендаций по совершенствованию процессов развития и регулирования в области применения ИИ-решений.

«Мы плотно работаем с другими компаниями и вместе развиваем искусственный интеллект в рамках Альянса в сфере ИИ, – отметил Андрей Белевцев. – Придерживаемся принципа синергии и фокусируемся на совместных с нашими партнерами действиях, чтобы как можно больше компаний начали активное внедрение AI-технологий. Экспертиза участников Альянса поможет представителям отраслевой ассоциации оперативно получать всю полную информацию о текущих возможностях этой технологии. Это станет важным шагом для еще более быстрого развития искусственного интеллекта в нашей стране».

«Финансовая отрасль лидирует по уровню применению ИИ, который стал основой для повышения операционной эффективности, адаптивности и гибкости участников рынка, – обратил внимание Максим Григорьев. – Мы полагаем, что работа с Альянсом будет способствовать развитию отечественных технологий ИИ и расширит их применение. При этом есть ряд задач, которые требуют объединения усилий участников рынка и представителей государства – это подготовка кадров и запуск программ образования в области ИИ; формирование мер поддержки; разработка стандартов и нормативной базы; проработка подходов и механизмов обеспечения доверия к технологии; обеспечение взаимодействия с исследовательскими и научными центрами».

Отраслевой клуб «ИИ в финансовой отрасли» станет пятым клубом, создаваемым на площадке Альянса в сфере ИИ. Данный формат объединяет более 90 участников в таких отраслях, как сельское здравоохранение, строительство и транспорт.