Альянс в сфере искусственного интеллекта и Ассоциация ФинТех создали отраслевой клуб
13:10 12.12.2024
Альянс в сфере искусственного интеллекта и Ассоциация ФинТех подписали соглашение о создании отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли». В церемонии подписания приняли участие cтарший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.
Клуб учрежден для совместной работы над методикой оценки эффектов от внедрения искусственного интеллекта в компаниях финансовой отрасли, выявления трендов и перспективных сценариев применения искусственного интеллекта и генеративного ИИ, а также для повышения ИИ-грамотности работников сферы. Стороны займутся формированием предложений и рекомендаций по совершенствованию процессов развития и регулирования в области применения ИИ-решений.
«Мы плотно работаем с другими компаниями и вместе развиваем искусственный интеллект в рамках Альянса в сфере ИИ, – отметил Андрей Белевцев. – Придерживаемся принципа синергии и фокусируемся на совместных с нашими партнерами действиях, чтобы как можно больше компаний начали активное внедрение AI-технологий. Экспертиза участников Альянса поможет представителям отраслевой ассоциации оперативно получать всю полную информацию о текущих возможностях этой технологии. Это станет важным шагом для еще более быстрого развития искусственного интеллекта в нашей стране».
«Финансовая отрасль лидирует по уровню применению ИИ, который стал основой для повышения операционной эффективности, адаптивности и гибкости участников рынка, – обратил внимание Максим Григорьев. – Мы полагаем, что работа с Альянсом будет способствовать развитию отечественных технологий ИИ и расширит их применение. При этом есть ряд задач, которые требуют объединения усилий участников рынка и представителей государства – это подготовка кадров и запуск программ образования в области ИИ; формирование мер поддержки; разработка стандартов и нормативной базы; проработка подходов и механизмов обеспечения доверия к технологии; обеспечение взаимодействия с исследовательскими и научными центрами».
Отраслевой клуб «ИИ в финансовой отрасли» станет пятым клубом, создаваемым на площадке Альянса в сфере ИИ. Данный формат объединяет более 90 участников в таких отраслях, как сельское здравоохранение, строительство и транспорт.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать