На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, суд признал Володина виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В мае СБУ также предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий РФ председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.