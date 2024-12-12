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НОВОСТИ

На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы

17:12 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, суд признал Володина виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В мае СБУ также предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий РФ председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

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