На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы
17:12 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным, опубликованным в телеграм-канале спецслужбы, суд признал Володина виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
В мае СБУ также предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании действий РФ председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
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