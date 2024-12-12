Индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12 декабря 2024 г. на острове Сентоса (Сингапур) индиец Гукеш Доммараджу черными фигурами обыграл действующего чемпиона мира, китайца Дин Лижэня, в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и стал новым, 18-м по счету обладателем титула сильнейшего шахматиста планеты.



По итогам 14 партий он выиграл матч со счетом 7,5:6,5.