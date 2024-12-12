Индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам
16:32 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По итогам 14 партий он выиграл матч со счетом 7,5:6,5.
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