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НОВОСТИ

Индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

16:32 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12 декабря 2024 г. на острове Сентоса (Сингапур) индиец Гукеш Доммараджу черными фигурами обыграл действующего чемпиона мира, китайца Дин Лижэня, в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и стал новым, 18-м по счету обладателем титула сильнейшего шахматиста планеты.

По итогам 14 партий он выиграл матч со счетом 7,5:6,5.

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