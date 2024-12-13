В Сбере прошло первое заседание Международного альянса в сфере искусственного интеллекта

13:30

В штаб-квартире Сбера в Москве состоялось инаугурационное заседание Международного альянса в сфере искусственного интеллекта (AI Alliance Network).

В рамках международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») состоялся запуск работы альянса, который объединил отраслевые ассоциации по искусственному интеллекту (ИИ, AI) Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Марокко, России, Сербии, Чили, Эфиопии и ЮАР. Члены Международного альянса обсудили ключевые направления развития искусственного интеллекта в своих странах и представили предложения для будущего сотрудничества.

Участников заседания поприветствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер рассказал об основных направлениях внедрения AI в России и пригласил представителей альянса принять участие в международной научной форсайт-сессии по искусственному интеллекту, которая состоится в следующем году.

«Как сообщил Президент Владимир Путин, Россия приглашает представителей Альянса принять участие в международной научной форсайт-сессии в 2025 году для выработки совместных научных приоритетов. Там мы обсудим эти научные приоритеты, а также механизмы отбора и финансирования наиболее актуальных исследований. Россия намерена развивать равноправные, построенные на взаимном уважении международные отношения для формирования общего пространства доверенных технологий ИИ. Альянс поможет разработать наборы данных, учитывающие культурные отличия и уникальность каждого из наших государств. Мы заинтересованы в ИИ-продуктах и ​​ИИ-агентах, которые будут распространять наши общие ценности, повышать человеческий потенциал и способствовать процветанию стран БРИКС», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня мы собрались, чтобы открыть новую главу в истории сотрудничества между странами, представляющими разные континенты и культуры. Наша цель – объединить усилия лучших экспертов, ученых и предпринимателей для создания безопасного, этичного и инклюзивного будущего, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта. – Его фундаментом должен стать искусственный интеллект, который уже сегодня меняет нашу жизнь к лучшему, обеспечивает устойчивое развитие и отвечает на глобальные вызовы современности. Мы верим, что, работая вместе, сможем преодолеть любые преграды и построить мир, где технологии служат на благо всего человечества. Я уверен, что Международный альянс станет надежной платформой для взаимодействия и откроет уникальные возможности для совместного развития технологий».

Также к участникам Альянса обратились Павел Князев, посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС, и Мехди Снене, старший советник по вопросам искусственного интеллекта и цифровой трансформации посланника Генерального секретаря Организации объединенных наций по технологиям.

Участники встречи определили, секретариат альянса будет администрироваться российским Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Генеральным секретарем AI Alliance Network избран руководитель рабочей группы российского Альянса в сфере искусственного интеллекта по международному сотрудничеству Андрей Незнамов.