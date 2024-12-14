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НОВОСТИ

Путин: Россия развивается, экономика растет

15:35 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика растет, а сама страна — развивается, несмотря на беспрецедентные санкции и давление правящих элит отдельных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», проходящем в национальном центре «Россия».

«Россия развивается, экономика растет, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, на фоне грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств», — отметил российский лидер.

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