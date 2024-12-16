Собянин: Первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории

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Волонтеры из Москвы доставили и вручили детям в новых регионах России 30 тыс. подарков в рамках акции "Москва помогает". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первую партию подарков получили ребята, находящиеся в больницах, детских домах, реабилитационных центрах.

«Навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи», – сообщил градоначальник у себя в Telegram-канале.



Мэр отмечает, что отправка новогодних подарков для жителей новых регионов уже стала традицией. Жители Москвы третий год подряд отправляются туда с гостинцами, стремясь создать у детей ощущение чуда.