ЕС в январе — апреле на 17% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) в апреле закупил российский трубопроводный газ на 383 млн евро, а сжиженный природный газ (СПГ) — на 527 млн евро, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе — апреле выросли на 17% — до 5,4 млрд евро.

Страны ЕС в апреле заплатили за СПГ из России 527 млн евро — минимум с августа 2024 года. Главными импортерами стали Франция (230 млн евро — минимум с сентября 2024 года), Испания (153 млн евро) и Бельгия (83 млн евро). Нидерланды снизили покупку СПГ из России до минимума с июля прошлого года — 60 млн евро. ЕС в апреле также импортировал российский трубопроводный газ на 383 млн евро.

Суммарно Евросоюз за первые четыре месяца года приобрел у России газа примерно на 5,4 млрд евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.