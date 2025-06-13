Иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся удару — Tasnim

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Израиля в очередной раз предприняли попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо, расположенный рядом с городом Кум в центре страны. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его информации, несмотря на то что израильская сторона осуществила два ракетных удара по городу Кум, никаких повреждений ядерному центру нанесено не было.