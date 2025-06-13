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НОВОСТИ

Трамп заявил, что не беспокоится о возможном начале войны на Ближнем Востоке

20:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о возможности начала региональной войны после ударов Израиля по Ирану. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По его словам, США все еще планируют провести новый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана 15 июня, но президент не выразил уверенности, что они состоятся. Трамп также заявил, что пока неясно, осталась ли у Ирана рабочая ядерная программа после израильских ударов.

Глава Белого дома утверждает, что конечная цель Израиля — не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием.

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