Пашинян считает, что в отношениях Армении и ЕАЭС не произошло ничего непоправимого
12:32 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения не считает, что в отношениях с Евразийским экономическим союзом произошло что-то непоправимое, из-за чего республика не должна рассматривать дальнейшее сотрудничество с организацией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства.
«С ЕАЭС очень плотно и активно работаем, и эта работа будет продолжена, потому что мы не исходим из того, что произошло что-то непоправимое, из-за чего мы не должны смотреть в этом направлении. Нет, очень активно продолжим работать и уверены, что решения будут найдены. Если решения не будут найдены, это будет означать совсем другое в первую очередь для ЕАЭС <…>. Мы есть, и мы в ЕАЭС, и работаем в ЕАЭС», — сказал он.
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