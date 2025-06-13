Трамп назвал атаку Израиля превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего»
18:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и отметил, что «впереди будет еще много всего». Об этом этом сообщил телеканал ABC News.
«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им (Ирану — прим. ТАСС) шанс, а они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего», — сказал Трамп об израильской атаке.
Трамп заявил, что он и его администрация были проинформированы о подготовке Израилем военных ударов по Ирану. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ). По его словам, он и его команда «знали, что происходит».
«Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло [бы] большую угрозу человечеству», — сказал американский лидер газете The Wall Street Journal.
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