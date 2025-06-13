ЕС не принимает инициативы Бразилии о мире на Украине, готовится к конфликту с РФ — Globo

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия прилагает все усилия, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, однако идея его мирного разрешения до сих пор не стала предметом обсуждения в европейских странах. Об этом сообщила бразильская газета O Globo.

Отмечается, что журналисты издания присутствовали на научных семинарах с участием военных экспертов из ЕС и США в Португалии. По итогам наблюдений в газете заключили, что в Европе больше «не говорят о мире», а все чаще о прямом конфликте с Россией. На вопрос журналистов о возможности диалога между Россией и ЕС по урегулированию украинского конфликта на основе предложений Бразилии и Китая европейские аналитики ответили отрицательно. Бразилия, подчеркнула газета, смогла внести определенный вклад в переговоры РФ и Украины о необходимости разрешения конфликта мирными средствами, но до сих пор Бразилия не добилась того, чтобы идея мира вошла «в европейскую повестку».