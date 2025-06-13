Ирак обратился в СБ ООН из-за нарушения Израилем иракского воздушного пространства
19:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирак обратился с жалобой в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики в ходе операции по нанесению ударов по Ирану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте иракского МИД.
«Республика Ирак подала официальную жалобу в СБ ООН, в которой решительно осудила нарушение израильской стороной иракского воздушного пространства и его использование для совершения военных атак в регионе», — отмечается в тексте.
Багдад призвал СБ ООН «взять на себя правовую и моральную ответственность, а также использовать свои полномочия для сдерживания Израиля, предотвращения повторения подобных нарушений [с израильской стороны], обеспечения уважения суверенитета и территориальной целостности Ирака».
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