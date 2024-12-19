Экономика ЕС может рухнуть, при Трампе ее состояние ухудшится — Politico
17:12 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Евросоюза находится под угрозой разрушения, и ее состояние усугубится после вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. С такой оценкой выступило европейское издание Politico.
«Учитывая, что Дональд Трамп вернется в Белый дом через несколько недель, а экономика континента пребывает в состоянии усиливающейся депрессии, фундамент, на котором основывается процветание региона, не просто дает трещины, а находится под угрозой разрушения», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Трамп после вступления в должность «несомненно подтвердит свое требование, чтобы страны НАТО выделяли больше денег на собственную оборону». Кроме того, европейская промышленность «получит сокрушительный удар», если республиканец введет тарифы до 20% на товары из ЕС. В связи с этим страны Европы, которые «и так с трудом сдерживают растущие дефициты на фоне сокращения налоговых поступлений, столкнутся с еще большим финансовым напряжением, что может спровоцировать дальнейшие политические и социальные потрясения», пишет Politico.
При этом газета указывает, что Трамп — «лишь симптом намного более глубоких проблем» европейской экономики, и он лишь «приоткрывает завесу шаткой экономической модели Европы». Среди проблем ЕС газета выделяет низкий рост производительности труда и отставание от других регионов в области разработки технологических инноваций. «Если бы у Европы была более крепкая экономическая основа и больше способностей конкурировать с США, у Трампа было бы меньше рычагов давления на континент», — резюмирует Politico.
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