0
0
11
НОВОСТИ

В развитии искусственного интеллекта Сбер ориентируется на Китай

17:32 19.12.2024

ведяхин.jpg
Фото пресс-службы Сбера
В развитии искусственного интеллекта (ИИ) Сбербанк во многом ориентируется на опыт Китая. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью Синьхуа.

«Сейчас Сбер активно разрабатывает генеративный ИИ. Мы, конечно, смотрим, как Китай развивает ИИ, и вдохновляемся во многом теми моделями и примерами, которые он показывает. Мы регулярно посещаем крупнейшие выставки в Китае, бываем в китайских компаниях и крупнейших университетах. На нас, конечно, производит огромное впечатление то, какого прогресса достиг Китай в развитии ИИ и его внедрении», – сказал он.

Как отметил топ-менеджер банка, в развитии ИИ Китай демонстрирует гибридный подход, при котором сочетается сильное саморегулирование и точечное нормативное регулирование. Это, по его словам, позволяет индустрии развиваться. «Мы видим, как власти Китая очень разумно подходят к поддержке ИИ и его развитию, и во многом ориентируемся на опыт китайских коллег», – подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 19.12.2024
Зеленский может получить убежище в России, потому что РФ никому не отказывает — Путин
0
13
17:25 19.12.2024
Первый зампред Сбера Ведяхин: То, что сейчас происходит с искусственным интеллектом – это только начало
0
30
17:12 19.12.2024
Экономика ЕС может рухнуть, при Трампе ее состояние ухудшится — Politico
0
106
17:00 19.12.2024
Каллас считает, что преждевременные переговоры с РФ станут «плохой сделкой» для Украины
0
142
16:50 19.12.2024
Путин считает, что уберег Россию, и страна отошла от края пропасти
0
155
16:40 19.12.2024
На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России — Путин
0
171
16:35 19.12.2024
Путин получил данные спецслужб РФ по задержанию украинских диверсантов в Словакии
0
176
16:30 19.12.2024
Путин считает, что решение о начале СВО надо было принимать раньше 2022 года
0
181
16:22 19.12.2024
Путин признался, что за время СВО «стал меньше шутить и почти перестал смеяться»
0
170
16:20 19.12.2024
Путин не стал осуждать Байдена за помилование сына
0
166

Возврат к списку