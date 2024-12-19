В развитии искусственного интеллекта Сбер ориентируется на Китай
17:32 19.12.2024
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Фото пресс-службы Сбера
«Сейчас Сбер активно разрабатывает генеративный ИИ. Мы, конечно, смотрим, как Китай развивает ИИ, и вдохновляемся во многом теми моделями и примерами, которые он показывает. Мы регулярно посещаем крупнейшие выставки в Китае, бываем в китайских компаниях и крупнейших университетах. На нас, конечно, производит огромное впечатление то, какого прогресса достиг Китай в развитии ИИ и его внедрении», – сказал он.
Как отметил топ-менеджер банка, в развитии ИИ Китай демонстрирует гибридный подход, при котором сочетается сильное саморегулирование и точечное нормативное регулирование. Это, по его словам, позволяет индустрии развиваться. «Мы видим, как власти Китая очень разумно подходят к поддержке ИИ и его развитию, и во многом ориентируемся на опыт китайских коллег», – подчеркнул он.
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