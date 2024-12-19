Зеленский может получить убежище в России, потому что РФ никому не отказывает — Путин
17:40 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин допустил, что может дать политическое убежище Владимиру Зеленскому, если тот появится вдруг в стране, «как черт из табакерки».
«Если он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал, что „мне нужно политическое убежище“, ну Россия никому не отказывает», — заметил глава государства, отвечая в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции на вопрос, может ли Зеленский получить убежище в РФ.
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