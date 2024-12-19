Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе
18:30 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Арменпресс.
«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума, — сказал он. — Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику».
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