Пашинян: Мы нашли решение, как возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном
18:50 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения отправила Азербайджану предложение по возобновлению железнодорожного сообщения, которая прекратилась в начале 90-х после военных действий в Нагорном Карабахе и на границе двух стран. Об этом заявил Арменпресс премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«По нашей оценке, мы нашли решение, как возобновить железнодорожное сообщение, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана. Предложение этого решения в письменном виде мы отправили Азербайджану и ждем его положительной реакции. Когда эта реакция будет получена, необходимо будет быстро подписать договор и приступить к строительству железной дороги», — отметил он.
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