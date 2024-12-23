Годовая инфляция в РФ снизится до 4% в 2026 г. и далее будет находиться на цели — ЦБ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в РФ снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем, следует из пресс-релиза ЦБ РФ.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отметил ЦБ.

По оценкам регулятора на 16 декабря, годовая инфляция в РФ увеличилась до 9,5%. В октябре — ноябре 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале.